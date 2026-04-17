世界的人気グループ「ＢＴＳ」のＶとＪｕｎｇＫｏｏｋが１７日放送のＴＢＳ系３時間特番「それＳｎｏｗＭａｎにやらせて下さいＳＰ」（金曜・この日は午後７時）に出演。「ＳｎｏｗＭａｎ」メンバーとスタッフなしの空間での“ガチトーク”を展開した。佐久間大介に「メンバー同士でケンカはある？」と聞かれたＶは「最近はないです」と日本語で返答。「昔はたくさん。ファイトしました」と続けた。さらに韓国語で「昔