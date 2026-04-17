16日(現地時間)、バイエルン・ミュンヘンはレアルとのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)準々決勝2ndレグに臨み、4-3で勝利を収めた。この結果、1stレグ(2-1)との2戦合計スコアでも6-4とレアルを上回り、準決勝進出を決めた。近年、CLの舞台で何度も苦杯をなめさせられてきたレアルに連勝してのベスト4進出となり、現地メディアの間では一躍優勝候補の本命に躍り出たとの評価でも出ている。しかし、バイエルンの関係者はいたって冷静だ