中東情勢の緊迫化を背景に、原油や天然ガスなど資源価格の上昇が続いています。こうした環境下で注目されているのが、エネルギー・資源関連株に投資するファンドです。人気の「オルカン(全世界株式)」を上回るパフォーマンスを記録するケースも出てきています。本記事では、資源高の恩恵を受ける注目ファンドを4本取り上げ、その実力を比較する。※画像はイメージ人気の「オルカン」の投資パフォーマンスは？オルカンとは、投資信