大阪6月限 日経225先物58800-790（-1.32％） TOPIX先物3769.5-41.5（-1.08％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比790円安の5万8800円で取引を終了。寄り付きは5万9380円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万9335円）を上回る形で始まった。現物の寄り付き時につけた5万9480円を高値にロング解消の動きにより軟化すると、前場中盤にかけて5万9000円まで下落した。その後