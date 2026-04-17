春は新生活を始める人が増える季節。引っ越しをきっかけに同棲をスタートするカップルも多いのではないでしょうか。新しい家具や家電の購入、生活用品の準備など、初期費用がかかるこの時期だからこそ、毎月の固定費を見直すことが大切です。 中でも注目したいのがスマホ代。毎月必ずかかる支出だからこそ、見直すことで長期的な節約効果が期待できます。今回は、同棲カップルにおすすめの格安SIM「y.u mobile」につ