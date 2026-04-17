東京海上日動火災保険はこのほど、「親の『もしも』に対する備え」に関する調査結果を発表した。調査は 2025年11月14日〜11月15日、20代〜60代の男女1030人(親の看取り経験者・未経験者 各515人)を対象にインターネットで行われた。○資産状況・葬儀やお墓の希望を聞いた人は3割未満親の看取り未経験者に、親の「もしも」への備えがどれくらい重要か質問したところ、約8割(83.7%)が重要である(「重要である(46.2%)」、「やや重要で