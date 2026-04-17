北朝鮮軍が韓国の軍事・民間衛星を対象に電波攻撃を繰り返してきた実態が初めて明らかになった。韓国野党・国民の力のユ・ヨンウォン議員室が国防省から提出を受けた資料などにより判明したもので、2010年代初頭から2024年まで10年以上にわたり断続的に行われていたという。複数の韓国メディアが16日までに伝えた。資料によると、攻撃は韓国軍が運用する合成開口レーダー（SAR）衛星や電子光学・赤外線（EO/IR）偵察衛星、通信衛星