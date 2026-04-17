福岡市は17日、感染性胃腸炎の集団発生について発表しました。西区の保育施設で、園児10人が症状を訴えています。福岡市によりますと、4月15日と16日、0歳と1歳の園児10人に、嘔吐と下痢の症状が出ました。このうち1人からノロウイルスが検出され、市は感染性胃腸炎の集団発生とみています。重症の園児はおらず、全員、快方に向かっているということです。ノロウイルスは汚染された二枚貝などを生や不十分な加熱で食べることなどに