セントラル・リート投資法人 [東証Ｒ] が4月17日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期の経常利益は前の期比0.4％増の8億円になり、従来予想の7.9億円を上回り、減益予想から一転して増益で着地。26年8月期も前期比8.7％増の8.7億円に伸びる見通しとなった。 同時に、前期分配金を3171円→3238円(前の期は3226円)に増額し、今期は3343円にする方針とした。 株探ニュース