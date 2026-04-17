米Apple（アップル）は、製品への再生材料使用率を過去最高に引き上げ、環境への取り組みを加速している。 Appleが2025年に出荷した全製品で使用した原材料は、過去最高の30%が再生資源によるものとなった。3月に発売した「MacBook Neo」は、全体の60%に再生材料を使用している。 さらに、新たな成果として、パッケージからのプラスチックを撤廃、Appleが設計するバッテリーに100%再生コバルト使用、