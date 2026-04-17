午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６０８、値下がり銘柄数は９２５、変わらずは３８銘柄だった。業種別では３３業種中５業種が上昇。値上がり上位にサービス、その他製品、繊維、鉱業。値下がりで目立つのは非鉄金属、証券・商品、金属製品など。 出所：MINKABU PRESS