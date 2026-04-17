RB大宮アルディージャは17日、13日に代表取締役社長を退任することが発表された原博実氏について、18日に行われる明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第11節 ジュビロ磐田戦にて退任の挨拶を実施することをクラブ公式サイト上で発表した。RB大宮のクラブ公式サイトによると、退任の挨拶は本拠地『NACK5スタジアム大宮』で行われる磐田戦のハーフタイム中にピッチ上で実施される模様。同試合は18日の14時にキック