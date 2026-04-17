元テレビ朝日社員の玉川徹氏が17日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。京都府南丹市で行方不明になっていた市立園部小の安達結希（あだち・ゆき）さん（11）の遺体を遺棄したとして同府警に死体遺棄の疑いで逮捕、送検された父親の会社員安達優季容疑者（37）が、遺体を複数箇所に移動させていたと一部で報じられている件について私見を述べた。「計画的な殺人じゃないんじゃないかと思わせる