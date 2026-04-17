韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年4月16日、ロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）の「手のひら返し」を皮肉交じりに報じた。「キム・ヘソンが出場すれば、必ずチームが勝てる」 ドジャースは16日（日本時間）、ホームのドジャー・スタジアムでニューヨーク・メッツと対戦し、8−2で快勝した。 韓国出身キム・ヘソン内野手（27）は、「8番・ショート」でスタメン出場し、攻守にわたって躍