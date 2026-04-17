息子は母親似、娘は父親似というのは本当か？ 子どもが親に似るのは当たり前 昔から子どもが生まれるとよく耳にする会話のひとつに「男の子はママ似」というものがあります。その逆もまた然りで、さも当たり前のように会話に出てくるため、聞いている方も「そう言われればそうかも」と思ってしまいがちです。でも、実際はどうなのでしょうか？ 生まれてくる子どもの性別は性染色体の組み合わせによって決まります。ＸＸの場