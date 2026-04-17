トリプルアイズは続伸。この日午前９時３０分ごろ、千葉大学との包括連携協定の締結を発表した。ＡＩ教育や地域社会のＤＸ推進が目的。トリプルアイが持つ高度なＡＩテクノロジーと実装ノウハウを活用し、デザイン・情報・ＡＩを横断した実践的な教育を行っていくことを目指す。これが材料視されているようだ。 出所：MINKABU PRESS