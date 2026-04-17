問題は雇用の質だ。引退後に再就職に成功しても、キャリアを生かせないケースが大半だ。国会予算政策処の分析によると、2023年基準で再就職した65歳以上の高齢者のうち、現在の仕事が人生の主要な仕事と「全く」または「あまり」関連がないと回答した割合が53．2％に達した。また、韓国の65歳以上の雇用率（37．3％）は経済協力開発機構（OECD）加盟国の中で1位だったが、3人に1人（35．4％）は単純労務職など質の低い職種に従事し