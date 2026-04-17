ジェットスター航空は、新仕様のボーイング787-8型機が、4月15日に日本に初飛来した。日本路線への初投入となったのは、ブリスベン発大阪/関西行きのJQ23便と、折り返しの同日の大阪/関西発ブリスベン行きJQ24便だった。改修は香港の香港エアクラフト・エンジニアリング（HAECO）で実施し、4月2日にメルボルンへ空輸していた。初便は4月7日のメルボルン発プーケット行きのJQ17便だった。ビジネスクラスは、従来の21席から44席へと