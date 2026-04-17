「DM15 R2R」レッド エミライは、FIIOが独自開発したR2R DACを搭載し、Bluetoothなどに対応する多機能ポータブルCDプレーヤー「DM15 R2R」のカラーバリエーションとして、レッドを4月24日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は48,400円前後。 ポータブルな筐体に、CDサーボ、USB DAC、R2Rモジュール、Bluetoothモジュールという5つのコアコンポ}