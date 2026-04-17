老後に必要な資金は2000万円といわれることがあります。今回のケースに登場するご両親もそれを意識しているのか、2000万円準備しています。 また、退職金で豪華な列車旅行を計画しているようです。クルーズトレイン「ななつ星」での旅行費用は100万円以上とのことですが、子どもは出費の多さを心配しています。 本記事では、高齢の夫婦の一般的な支出についてまとめ、貯蓄2000万円と年金収入、そして退