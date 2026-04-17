ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで日本初の金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手が、自身のSNSで現役引退を発表した。三浦選手と木原選手は連名で自身のインスタグラムを更新し、「今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」と発表した。その上で、「これまで経験してきたすべての出来事や出会い、そして応援してくださった皆様への感謝の気持ちは、これから先もずっと忘れませ