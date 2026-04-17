Eプリ東京大会を前にトークセッション開催フォーミュラEは、7月25、26日にシーズン12の第14、15戦として東京・有明で開催される『2026 TDK 東京Eプリ（2026 TDK Tokyo E-Prix）』の開催を前に、4月14日に東京都庁第一本庁舎で『2026 TDK 東京Eプリ × 東京GXアクション・トークセッション（2026 TDK Tokyo E-Prix × TOKYO GX ACTION）』を開催した。【画像】4/14の『2026 TDK 東京Eプリ × 東京GXアクション・トークセッション』