俳優・岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜後10：00）が、17日にスタートする。物語を彩る豪華キャスト10人を一挙に紹介する。【写真多数】岡田将生、染谷将太、中条あやみら…豪華キャストを一挙紹介！岡田将生が演じる田鎖真は、青委警察署刑事課強行犯係・巡査部長。田鎖家の長男。31年前の1995年4月26日に両親を殺害された。事件が時効を迎え、法では裁けない犯人を自分