【Amazonセール：カシオ電子辞書】 開催期間：4月17日～4月23日23時45分 「エクスワード XD-SX9810BK」 【拡大画像へ】 Amazonで、カシオの電子辞書がセール対象商品となっている。開催期間は4月17日から4月23日23時45分まで。 対象となっているのは、大学生用の「エクスワード XD-SX9810BK」、中国語辞書の「エクスワード XD-SX7300WE」など。ド