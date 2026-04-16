昨季は5位でプレミアリーグを終え、今季のCL出場権を獲得したニューカッスルだが、25-26シーズンは苦戦が続いている。リーグ戦では32試合を終えて勝ち点42、ボトムハーフの14位に沈んでいる。『talkSPORT』によると、もしニューカッスルが現指揮官であるエディ・ハウ監督との別れを決断した場合、ジョゼ・モウリーニョが新指揮官となる可能性があるようだ。クラブの首脳陣にモウリーニョを支持する人物がおり、招聘を検討している