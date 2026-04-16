「すごかった!」――。戸田恵梨香が、三浦透子の歌唱シーンを振り返った。音源だと思っていた歌が本人の声だったと知り、「どれだけ努力をされてきたんだろう」と感動したという。三浦透子○三浦透子の歌唱力に驚きNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』(4月27日独占配信スタート)で描かれるのは、独自に編み出した六星占術と、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ!」などの強烈ワードで占いブームを巻き起こした細木数子さんの人生。細木