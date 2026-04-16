郵便配達“専用”だからスゴかった 初代「MD」家の外から聞こえてくる「トコトコ、コトコト」というバイクの音。その音が途切れるやいなや、家のチャイムが鳴り、郵便局職員が速達などの郵便物を直接届けてくれます。受け取ると、バイクは再び「トコトコ、コトコト」とかわいらしい音を立てながら去っていきますが、真っ赤な外見がなんとも愛らしく、肝心の郵便物そっちのけで、バイクの姿が見えなくなるまで眺めていたものです。