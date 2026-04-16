「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（日本テレビ系）の第2話が、15日に放送された。ミステリー作家・秋吉理香子氏の同名小説をドラマ化した本作は、文学オタクの銀座のバーのママ・野宮ルナ（波瑠）が、主婦の沢辻涼子（麻生久美子）と共に、文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。（＊以下、ネタバレあり）涼子（麻生）の人生を取り戻す鍵を握る、学生時代