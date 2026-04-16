2008年6月に公開し、興行収入39.2億円の大ヒットを遂げた三谷幸喜脚本・監督のフジテレビ映画『ザ・マジックアワー』が、香港で舞台化されることが決定した。【写真】年齢を重ねるごとに美しさ増す深津絵里撮りおろしカット映画『ザ・マジックアワー』は、暗黒界のボスの愛人に手を出した男が、命を助けてもらう代償に伝説の殺し屋を連れてくることを命じられ、売れない役者に映画の撮影だとウソをつき、殺し屋に仕立て上げた