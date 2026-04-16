【新華社北京4月16日】中国を国賓として訪問しているベトナムのトー・ラム共産党書記長・国家主席が16日午前、高速鉄道で北京を出発し、広西チワン族自治区へ向かった。トー・ラム氏は4日間の訪中を予定しており、14日に北京に到着した。