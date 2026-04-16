札幌市の物価高対策臨時給付金の支給が４月１６日から始まりました。市民１人あたり現金５０００円が支給されます。札幌市の物価高対策臨時給付金は、２０２６年１月１日時点で札幌市に住民登録があるすべての市民が対象です。１６日から順次、札幌市民全員に１人あたり５０００円が支給され、住民税非課税世帯には１世帯あたり１万円が追加で支給されます。ただ、マイナンバーと銀行口座の紐づけが完了していない人などは、