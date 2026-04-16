NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、織田信長に利用される室町幕府15代将軍・足利義昭が描かれている。「惨めな将軍」と評価されることが多い義昭だが、本当にそうなのか。金も兵力もゼロのまま、書状一枚で信長包囲網を完成させた「したたかな実像」が史料から浮かび上がる。ルポライターの昼間たかしさんが史実に迫る――。旧二条城跡、室町幕府将軍足利義昭の御所（写真＝mariemon／GFDL／Wikimedia Commons）■“只者ではない”