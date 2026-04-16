米政府系のラジオ・フリー・アジア（RFA）が10日付で伝えたところによると、深刻な食糧難に直面する北朝鮮で、当局主導の開発政策がかえって農地を減少させているとして、住民の不満が高まっている。平安北道の住民は取材に対し、「ここ1カ月、農民は『新たな土地探し』に総動員された」と証言した。これは耕作地を少しでも増やすため、道路や水路の整理、畑の石の除去、窪地の埋め立てなどを行う作業だが、「1カ月間騒ぎ立てた割