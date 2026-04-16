私は、夫のことが大好きでした。私は奥手ですが、夫を一目見たときから「運命の人だ」と思い、らしくもなくアタックをして交際をしました。だから、夫と一緒に居られるならどこまでも頑張れるつもりだったのです。実際、仕事に家事に育児にと、私は頑張っていたと思います。しかし夫はどんどんと変わっていきました。それでも、子どもが生まれたら夫婦の関係が変わるのは当然だとプラスに捉えていたのですが……彼の変化には理由が