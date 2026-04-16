2026年4月14日、韓国・国民日報は「韓国の若年男性（25〜34歳）の経済活動参加率が主要先進国に比べて急速に下がっていることが分かった」と伝えた。高学歴女性の労働市場への進出の拡大、高齢者の雇用継続、人工知能（AI）による雇用代替が重なり、若年層内の雇用競争が一段と激しくなったことが影響していると分析される。韓国銀行の報告書によると、韓国の若年男性の経済活動参加率は2000年の89．9％から25年には82．3％に下が