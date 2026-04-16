THE ALFEEがまた一つ、誰も見たことのない景色を私たちに見せようとしている。4月17日に開催予定の東京ガーデンシアター公演で、彼らは日本のバンドとして前人未到の単独公演回数通算3000回という記録を打ち立てる。1974年のデビューから52年。1983年リリースのシングル『メリーアン』によるブレイク以降、彼らは走り続けてきた。3000回というのは、単なる数字ではない。50年以上もの期間、愚直に