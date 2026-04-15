圧倒的な力でブンデスリーガ連覇へ近づいているバイエルン。ここまで29試合を戦って24勝4分1敗と抜群の成績を残しているが、評価すべきは戦績だけではない。チームを指揮するヴァンサン・コンパニは連覇の目標に加え、若手育成にも力を入れている。今季は18歳のMFレナート・カールが大ブレイクしたが、コンパニが出番を与えたティーンエイジャーはカールだけではない。出場時間こそ短いが、今季のブンデスリーガでは16歳のMFエルブ