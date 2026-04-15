Premiere カラーモード(ベータ) アドビは、ビデオ製品のアップデートを発表。Premiere 26.2では、カラーグレーディングに特化した「カラーモード」をパブリックベータ版として導入するほか、正式版の機能としてオブジェクトマスク機能に「エッジを調整」ツールを追加する。After Effects 26.2でも、オブジェクトマットツールを追加。Fireflyの動画編集機能