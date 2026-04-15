１５日、中国とベトナムの青年代表と会見する習近平氏（奥左）とトー・ラム氏（同右）。（北京＝新華社記者／李響）【新華社北京4月15日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記・国家主席は15日午前、国賓として訪中したベトナムのトー・ラム共産党書記長・国家主席と共に「紅色（革命）研究学習の旅」に参加した両国青年代表と会見した。