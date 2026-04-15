岡山市北区の小学校に、地元で採れた石を使ったベンチが贈られました。去年の大阪・関西万博で、世界中の人たちが腰かけたものです。 【写真を見る】大阪・関西万博で世界中の人たちが腰かけた万成石のベンチ小学校に寄贈され里帰り今後は地域と学校のシンボルに【岡山】 岡山市北区の大野小学校で式典が開かれました。贈られたのは、大野学区でのみ採ることができる「万成石」を使ったベンチ。ほんのりと桜色をした見た目が