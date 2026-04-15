仏RFIの中国語版サイトは14日、中国経済について「3月の輸出の伸びは予想を大きく下回り、輸入は大幅増」とする記事を掲載した。記事によると、世界経済が中東戦争の打撃に直面する中、3月の中国の輸出は前年同月比2．5％増にとどまり、ブルームバーグが調べたエコノミストの予想中央値の8．6％増を大幅に下回った。1〜2月の中国の輸出は前年の同じ時期と比べて20％を超える伸びを見せていた。特に3月の米国向け輸出は、トランプ米