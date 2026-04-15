中国香港特別行政区政府衛生署は4月13日、公共の場所で電子タバコやハーブタバコ、加熱式タバコなど代替喫煙製品を所持することを今月30日から禁止すると発表しました。吸っていなくても所持しているだけで違法となり、最低3000香港ドルの罰金、最高5万香港ドルの罰金と6カ月の禁固刑が科されます。公共の場所には街中やショッピングセンター、公園、さらにはマンションやオフィスビルの共用部分（ロビー、エレベーター、廊下など