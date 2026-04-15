1950年7月から法人組織として米菓の製造を手掛けている三州製菓（本社・埼玉県春日部市）は、テーマパークや観光施設などへのOEM供給を主な販売先とし、菓子カテゴリの領域を拡大している。カテゴリで近年好評を博しているのが、2000年頃から展開しているパスタスナック（揚げパスタ）だ。一般的な小麦粉とは異なり、特に柔軟でタンパク質が多く含まれる本格パスタの小麦粉「デュラム・セモリナ小麦粉」を原料に使用し、独自の