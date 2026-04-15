アウトドア用品ショップ「村の鍛冶屋本店」を運営するアウトドア用品メーカー・山谷産業は2026年4月13日、鍛造ペグ「エリッゼステーク」についてスノーピークが不正競争行為差止などを求めて起こしていた訴訟で、「勝訴判決が最終的に確定いたしました」と報告した。約5年半におよぶ裁判が終結山谷産業は、最高裁判所からスノーピークの「上告を棄却し、上告審として受理しない旨の決定が出されました」として、「一連の訴訟におけ