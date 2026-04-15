JR東日本は、ゴールデンウィーク期間中の指定席の予約状況を発表し、北陸新幹線は去年と比べて1割以上多くなっています。JR東日本によりますと、4月24日から5月6日までの北陸新幹線・指定席の予約席数は30万席で、去年と比べて1割以上増えています。また「あずさ」など中央本線の指定席の予約は11万席で、こちらは2割近くの増加です。今年はゴールデンウィークの後半に5連休があることから、予約も増えて