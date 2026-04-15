国民民主党の玉木雄一郎代表が2026年4月14日にXを更新。ハウスメーカーが続々とバス・トイレ商品の納期を未定としていることに対し、「予想したとおりの事態」と明かした。「医療用などに優先的に回しているのかもしれないが...」中東情勢の影響でナフサなどの素材の調達が不安定になっていることを受け、13日、TOTOが公式サイト上でシステムバス・ユニットバスの新規受注の一時見合わせを発表。また、14日にはパナソニックハウジ