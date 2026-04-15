ジーケーエス（＝GKS、岐阜市、竹尾匡利社長）は3月28日、2年ぶりとなる「食品総合展示会」をOKBぎふ清流アリーナで開催した。今回は「食とともに生きる、おいしさの追求」をテーマに、メーカー60社が出展。得意先約800人を招き、今春夏の新商品やユーザーの課題解決に向けたメニュー提案等を行った。GKSオリジナル企画では、今回初となるメーカーコラボメニューを展開。Umios×ヤヨイサンフーズ「具たっぷりペペロンチーノ