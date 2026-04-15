SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が15日、までに、自身のインスタグラムを更新。イメチェン姿を公開した。「久しぶりにミディアムにした」と書き出した三上。肩くらいの長さにカットした新ヘアを披露した。「この長さ好きなんだ」とつづった。ファンからは「可愛い過ぎる」「可愛さの極み」「似合ってる」「いちばんしっくりくる」などのコメントが寄せられた。