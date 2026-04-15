中国・吉林省長春市で小学生の姉弟が行き場を失い、民間の保育施設で生活を続けている。中国メディアの都市晩報などが13日付で報じた。報道によると、姉弟の両親は離婚後、母親はがんで他界し、父親は日本に出稼ぎに行った切り連絡が途絶えている。10歳の姉はもう2年間学校に通えておらず、8歳の弟も本来は小学校に入学する年齢だが、必要な戸籍書類がそろっていないため手続きができない状態だった。しかし、地元当局が対応に乗り