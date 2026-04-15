MLBオールスターに二度選出され、今でこそメジャーリーガーとして華々しく活躍する菊池雄星選手だが、メジャー1年目にはリーグワースト級の成績で「不良債権」とまで批判された過去がある。そこからどのように這い上がって成功を掴んだのか。菊池選手が実践した目標設定方法を解説する。※本稿は、メジャーリーガーの菊池雄星『こうやって、僕は戦い続けてきた。』（PHP研究所）の一部を抜粋・編集したものです。想像できないほど